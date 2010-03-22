Требуется человек хорошо владеющий классическим ASP (не .NET!) и MSSQL (SQL server 2000), для устранения багов связанных с БД, доработки скрипта. Опыт исправления чужого кода необходим.
Сайт медклиники
Нужно сделать сайт медклиники "под ключ". Программирование + дизайн. ТЗ в приложении. Вопросы в ICQ 477 302 251 Просьба сразу писать сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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