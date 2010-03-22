Сайт медклиники

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Закрыт26 заявок336 просмотров

Нужно сделать сайт медклиники "под ключ". Программирование + дизайн. ТЗ в приложении. Вопросы в ICQ 477 302 251 Просьба сразу писать сроки и цену.

15 лет назад
a_belov
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров