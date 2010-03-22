Проект 2: разработка сайта "под ключ" по шаблону

Задача: разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону.

домен сайта: omegatest.ru

исходный шаблон: http://www.freetemplatesonline.com/templates/Free-CSS-Template-Business-Template-84.html

все тексты для сайта приложены в доке, в аттаче к проекту.

по требованиям: т к задание не требует особый технических навыков,

основное внимание будет уделено красоте результата.

по оплате: это вопрос к вам. жду предложений от вас.

по срокам: вчера.

исполнитель будет выбран после небольшого тестового задания, где вы сделаете первичный набросок

этого же сайта и покажете его мне у себя на хостинге.

причина: одно и то же задание разные люди делают по разному.

технической сложности нет, а оформительская сложность есть,

а ее надо тока смотреть.

про будущее: есть стабильный поток такого рода сайтов. если сделате все быстро и аккуратно,

то дальнейшие проекты буду отдавать вам без конкурса.

по оплате: оплата по факту сдачи работы. предоплаты нет.

к сожалению нет возможности просматривать сайт, предложения просьба слать на kyrkunov @ mail.ru