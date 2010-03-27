Доработка YML файла для выгрузки в Ямаркет.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки143 просмотра

Есть интернет магазин www.happykid.biz на net cat ecomerce формирующий yml-файл.

Но сформированный файл не проходит проверку в Яндексе для загрузки в каталог Яндекс.Маркет (неверный формат файла и т.п.).

Необходимо отредактировать процесс: формирование файла + загрузка в каталог Яндекс.Маркет.

15 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Спасибо, все сделал и быстро.
Спасибо. Оплатил за работу.

Заявки фрилансеров

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад