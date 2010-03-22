Необходимо создать биржу обмена заявками на поиск, бронирование необходимого авто в режиме сайта. Основной задачей системы является: возможность удобно отслеживать свободное время автомобилистов и осуществлять бронирование времени путем подачи заявки на перевозку. "Автоагент" ...
Видео чат
Требуется человек , который может написать простой видео чат ( и имеет практический опыт )
обращаться icq 500-671 или скайп www4guru
Заявки фрилансеров
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