Написать генератор XML отчета по заказам на PHP

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Закрыт6 заявок119 просмотров

Есть интернет-магазин на WebAsyst. Необходимо написать генератор XML отчета, в котором будет инфа о номере, статусе заказа и его сумме.

Собственно все.

PHPWebasyst
15 лет назад
Bonivuur
Виталий 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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