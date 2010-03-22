Заставить работать php скрипт

Знаю, что практически любой зашифрованный код можно расшифровать. Мне нужен не способ 100% шифровки, но хотя бы возможность максимально усложнить дешифровку. Насколько я понимаю, для этого нужно использовать шифрование вместе с обфускацией. Таким образом, ваша ...