Есть интернет-магазин на WebAsyst. Необходимо написать генератор XML отчета, в котором будет инфа о номере, статусе заказа и его сумме. Собственно все.
Доработать сайт на Joomla!
Необходимо доработать визитку, верстка есть, шаблон готов, необходимо добавить блок новостей (с выводом фото, причем возможно больше 1) + страницы (статика, статика + модуль phoca gallery).
На все - 1 день.
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