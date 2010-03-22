Доработать сайт на Joomla!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок158 просмотров

Необходимо доработать визитку, верстка есть, шаблон готов, необходимо добавить блок новостей (с выводом фото, причем возможно больше 1) + страницы (статика, статика + модуль phoca gallery).

На все - 1 день.

Joomla
15 лет назад
ybyby
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

AntiDrama2
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

AntiDrama2
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад