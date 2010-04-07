Перевод сайта (для Андрея Лысака)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Необходимо добавить английскую версию сайта к уже существующей русской. Материал предоставляется.

15 лет назад
Agromir
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Заказ по переводу сайта выполнен точно в срок, четко и аккуратно. Были учтены все пожелания и внесены все поправки возникшие по ходу работы. Внимательность выполнения - высокая, что немаловажно при подобной работе. Однозначно рекомендую всем.
Отличный заказчик, постановка задачи и предоставление материалов на высшем уровне, как всегда впрочем), оплата вовремя, Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад