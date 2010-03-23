Создание копии html страницы с java кодом.

Необходимо откопировать html страничку с вставками java кода. Если местами не будет возможности это сделать, то подкорректировать, дописать, что бы получилось идентично с предложенным вариантом.

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