Создание копии html страницы с java кодом.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки152 просмотра

Необходимо откопировать html страничку с вставками java кода. Если местами не будет возможности это сделать, то подкорректировать, дописать, что бы получилось идентично с предложенным вариантом.

Что бы получить адрес, пишите в личку или лучше ICQ 469--57ДВА--301

HTMLJava
15 лет назад
stepsgood
Иван 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$15
1 день
Задание было выполенно качественно. Порадовала скокрость выполнения и цена. Рекомендую.
Отличный заказчик! Приятно было работать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад