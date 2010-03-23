Добрый день! Необходимо разработать приложение "Игра Эрудит", аналогичный мейловскому (games.mail.ru). Предложения без сумм и сроков не рассматриваю. Обращаю Ваше внимание, что предоплата после наработок.
Создание копии html страницы с java кодом.
Необходимо откопировать html страничку с вставками java кода. Если местами не будет возможности это сделать, то подкорректировать, дописать, что бы получилось идентично с предложенным вариантом.
Что бы получить адрес, пишите в личку или лучше ICQ 469--57ДВА--301
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