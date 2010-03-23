Сайт игр онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок169 просмотров

Нужно сделать систему управления для сайта с флеш играми. ТЗ в приложении. Подробности в ICQ 477 302 251. Предложения принимаются с ценой и сроками выполнения.

15 лет назад
a_belov
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров