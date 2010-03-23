Создать или доработать календарь

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Надо взять готовый календарь (например dhtmlgoodies_calendar) или создать свой но со следующей особенностью: в календарь будет передаваться строка следующего формата

и так далее. И календарь должен в ячейках указанных дат изменять css стиль (например менять цвет ячейки). При наведении на ячейку должна появится всплывающая подсказка какое событие привязано к данной дате. К одной дате можно привязать несколько событий, это надо учитывать и к одному событию можно прописать несколько дат (появится еще один тип разделителя).

Оставляйте цену, сроки и говорите будете использовать существующий календать или создадите свой.

CSS
15 лет назад
gaiver23
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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