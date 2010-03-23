В общем надо сделать что бы при нажатии на button появлялось окошко (скрин ниже). Функциональность самая элементарная...нажал - появилось окно :) всё :) Для людей знающих скрипты работы на час. Сделать ...
Доработка бокса поиска для OSCommerce Vam Edition
Доработка бокса Поиска для OSCommerce Vam Edition.
Настройки для бокса Поиска задаются через Админку.
Схема поиска:
1. Выбор группы товара для поиска.
Одежда, Обувь
Группы, по которым производится поиск и принадлежность товаров к группе товаров задается через Админку.
2. Для выбранной группы товара доступен для поиска свой диапазон размеров (задается через Админку)
При этом поиск ведется по комбинациям размеров, комбинации размеров настраиваются через админку, напр.:
Группа «одежда»
S, S/M, 32, O/S
M, S/M, M/L, 34, O/S
L, L/M, L/XL, 36, O/S
XL, 38, 40, 1x/2x, O/S Q
XXL, 3x/4x, 42, 44, O/S Q
Группа «Обувь»
Разм. 37
Разм. 38
Разм. 39
И т.д.
3. Выбор Атрибута: товар из наличия, либо товар под заказ.
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