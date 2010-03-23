Сделать следующие вещи: 1)Страница с формой ввода адреса электронной почты, после ввода адреса говорит спасибо. Адрес при этом проверяется на правильность регулярным выражением, и если все норм - добавляется в текстовый файл. Сразу после ...
Нужно создать выпадающее окошко
В общем надо сделать что бы при нажатии на button появлялось окошко (скрин ниже). Функциональность самая элементарная...нажал - появилось окно :) всё :) Для людей знающих скрипты работы на час.
Сделать надо на "вчера"
скрин: http://clip2net.com/clip/m16599/1269341935-clip-11kb.png
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