Нужно создать выпадающее окошко

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки101 просмотр

В общем надо сделать что бы при нажатии на button появлялось окошко (скрин ниже). Функциональность самая элементарная...нажал - появилось окно :) всё :) Для людей знающих скрипты работы на час.

Сделать надо на "вчера"

скрин: http://clip2net.com/clip/m16599/1269341935-clip-11kb.png

15 лет назад
EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. без притензий, без вопросов к нему :) буду ещё обращаться :)
Приятный в общении заказчик. Сотрудничество длилось недолго, задача была оперативно объяснена и после реализации, мгновенно оплачена. В будущем надеюсь на более серьезные проекты :)

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MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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