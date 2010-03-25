Найти глюк в вёрстке при анимации jquery

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки184 просмотра

Когда щёлкаю по маленькой картинке (под большой картинкой 3 штуки в ряд) то большая картинка плавно исчезает и появляется новая - по которой щёлкнул.

Но при этом экран в IE7 прыгает наверх, т.е. скролируется до самого верха. Необходимо предложить пути решения этой проблемы.

А так же предложить, как изменить скрипт, чтобы делалось прелоад большой картинки перед тем как она будет показана.

http://www.silver-lines.ru/silver/exhibition2/catalog/view/?lines=120&t=60&id=35818&pg=30

jQuery
15 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Юрий в проблеме разобрался, мой Javascript быстро поправил, дал пару дельных советов. Спасибо. Рекомендую.
Хороший заказчик. Интересные проекты.
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад

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