Найти глюк в вёрстке при анимации jquery

Когда щёлкаю по маленькой картинке (под большой картинкой 3 штуки в ряд) то большая картинка плавно исчезает и появляется новая - по которой щёлкнул.

Но при этом экран в IE7 прыгает наверх, т.е. скролируется до самого верха. Необходимо предложить пути решения этой проблемы.

А так же предложить, как изменить скрипт, чтобы делалось прелоад большой картинки перед тем как она будет показана.

http://www.silver-lines.ru/silver/exhibition2/catalog/view/?lines=120&t=60&id=35818&pg=30