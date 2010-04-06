Форма заявки на КАСКО для сайта страхового агента

Сайт страхового агента сделан на движке DLE. Для него требуется:

1. Сделать форму-анкету заявки на КАСКО в соответствии с прикрепленным эскизом. Сделать простенькую админку этой формы, которая должна позволять редактировать список моделей и марок автомобилей, а также видеть список людей заполнивших анкету, посмотреть заполненные данные человека и удалить его по необходимости из списка.

2. Сделать калькулятор страховки ОСАГО на 100% идентичный http://www.sk-rostra.ru/osago/ (тут без админки)