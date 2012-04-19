Flash AS3 разработчик

Технологии

- Flash(AS3) / Flex

- PHP + MySQL

- Java Script

Услуги

- Разработка интерактивных приложений (видео-чаты и пр.) на Flash/Flex + Red5/FMS/Wowza.

- Приложения/игры на базе API ВКонтакте, Facebook и других популярных соц.сетей.

- Приложения под веб, десктоп и мобильные платформы (iOS, Android).

- Приложения на базе технологии Augmented Reality (Дополненная Реальность), FlarToolKit, FLARManager, IN2AR, ASSurf.

- Приложения с использованием библиотек Papervision3D, Alternativa3D, Away3D, Yogurt3D.

- Приложения с использованием контроллера Microsoft Kinect.

- Любые нестандартные разработки, связанные с сопряжением различного рода устройств (Arduino и прочие)

ВАЖНО! УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Без гарантий не работаю. В качестве гарантий принимаются: официальный договор, Сервис Безопасной Сделки, предоплата не менее 30%.

2. Если вы посредник, и не имеете собственных средств для предоставления мне гарантий, то в 90% случаев я не стану с вами сотрудничать.

3. К оплате не принимаю: «процент от будущей прибыли сайта», «мы у вас будем много заказывать», и т.д.

PS: Подстановка прилагательного «простенькая» на оценку стоимости проекта не влияет. Примеры: «Нужна простенькая нейронная сеть», «Простейший видео-чат с биллиногом и распределением нагрузки» и т.п.

Аккаунты разработчика для iOS и Android. Мобильные устройства для тестирования приложений для iOS и Android.

Персональный аттестат WebMoney

Идентифицированный счет в системе Яндекс.Деньги

Киви - Кошелек

PayPal

Счет в Альфа-Банке

Счет в Сбербанке