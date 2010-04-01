Парсер вконтакте

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки152 просмотра

Нужен парсер вконакта. Залогиниться, спарсить Id людей по заданным параметрам.

Тех задание во вложении.

15 лет назад
micot83
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

MadScript
Михайлов 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$52
1 день
Качество выполнения соответствует примерно 130% от запрошенной цены. Сроки в пределах моих ожиданий. Опыт соответствует запрошенной цене, но за счет внутреннего желания Евгения делать работу качественно итоговый результат оказался на высоком уровне. Если вы знаете что хотите, готовы уделить немного времени на составление ТЗ, спокойно относитесь к совместному проведению QA(тестирование вами и доработка Евгением), то очень рекомендую.
Приятный и адекватный заказчик. Выдает четкие инструкции, грамотно составленное ТЗ и своевременную оплату. Сам неплохо разбирается в технических вопросах, поэтому общаться с ним легко и удобно. Весьма рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

MadScript
Михайлов 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад