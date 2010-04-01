Парсер вконтакте

Качество выполнения соответствует примерно 130% от запрошенной цены. Сроки в пределах моих ожиданий. Опыт соответствует запрошенной цене, но за счет внутреннего желания Евгения делать работу качественно итоговый результат оказался на высоком уровне. Если вы знаете что хотите, готовы уделить немного времени на составление ТЗ, спокойно относитесь к совместному проведению QA(тестирование вами и доработка Евгением), то очень рекомендую.