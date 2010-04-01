Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.
Парсер вконтакте
Нужен парсер вконакта. Залогиниться, спарсить Id людей по заданным параметрам.
Тех задание во вложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется написать скрипт партнерской программы, немного урезав функций оттуда. пример - babuler {точка} com Ты - СТРОГО из Москвы!!!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно на уровне категорий создать возможность многоступенчатых цен, те например категория книги от 100 до 200 штук одна цена от 200 до 300 2ая цена и т.д. В общем чтобы на уровне ...Закрыт15 лет назад
Нужен универсальный парсер сайтов-каталогов. Как должен работать: На первой странице - форма, в которую забиваем: - название профиля - адрес сайта - шаблон ссылки на раздел - шаблон ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Необходимо сделать яваскрипт, который будет прокручивать заголовки новостей с низу вверх без остановки, а при наведении мышкой на область прокрутки, они останавливались... Без использования jquery, почему-то при её подключении, перестаёт работать галерея на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Настроить модуль выбора категорий или установит похожий по логике. Проблема как я понимаю кроется в Sef 404, при очистке кеша ссылок меню требует авторизацию пользователя.Закрыт15 лет назад
- $80
Около трех дней работы. Натянуть дизайн на 1 страницу. Проект под Flex Builder 4Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно создать фильтр на Joomla 1.5.15 и VirtueMart 1.1.4 для подбора товара по критериям как здесь http://odessashina.com.ua, и модуль импорта товара в каталог из CSV файла.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Когда щёлкаю по маленькой картинке (под большой картинкой 3 штуки в ряд) то большая картинка плавно исчезает и появляется новая - по которой щёлкнул. Но при этом экран в IE7 прыгает наверх, ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется скрипт реализации алгоритма MD5 на питоне в виде скрипта. Будет работать на питоне 2.4.3. Предложение использовать стандартную библиотеку питона не принимаются (есть веские для этого причины). Простейшим путем вижу портирование приложенной реализации алгоритма ...Закрыт15 лет назад