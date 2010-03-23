Скролинг последних новостей на JavaScript

Необходимо сделать яваскрипт, который будет прокручивать заголовки новостей с низу вверх без остановки, а при наведении мышкой на область прокрутки, они останавливались...

Без использования jquery, почему-то при её подключении, перестаёт работать галерея на сайте. Как вариант, можно помочь решить проблему с падением галереи.

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