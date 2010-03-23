ASP.VB Починить сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.

15 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vsarbash
Виктор 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

vsarbash
Виктор 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад

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