Доработка бокса Поиска для OSCommerce Vam Edition. Настройки для бокса Поиска задаются через Админку. Схема поиска: 1. Выбор группы товара для поиска. Одежда, Обувь ...
ASP.VB Починить сайт
Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.
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