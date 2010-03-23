Небольшой мод для Магенто

Нужно на уровне категорий создать возможность многоступенчатых цен, те например категория книги от 100 до 200 штук одна цена от 200 до 300 2ая цена и т.д.

В общем чтобы на уровне категорий это все задавать можно было, так же как уровне товара.

Т.е. на верхнем уровне задается цена и распространяется на все продукты данной категории.

Например, инвентаря 1000книг, и все книги стоят 100р, но при заказе объема цена ниже. Чем больше заказывают тем ниже цена но не в процентном соотношении а фиксированно.

В магенте этого нет, но по идее быстро спрограммить можно.

От вас цена и время, которое потребуется на создание мода. Желательно сделать в ближайшее время.

Оплата по факту через WMR.