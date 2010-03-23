Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.
Небольшой мод для Магенто
Нужно на уровне категорий создать возможность многоступенчатых цен, те например категория книги от 100 до 200 штук одна цена от 200 до 300 2ая цена и т.д.
В общем чтобы на уровне категорий это все задавать можно было, так же как уровне товара.
Т.е. на верхнем уровне задается цена и распространяется на все продукты данной категории.
Например, инвентаря 1000книг, и все книги стоят 100р, но при заказе объема цена ниже. Чем больше заказывают тем ниже цена но не в процентном соотношении а фиксированно.
В магенте этого нет, но по идее быстро спрограммить можно.
От вас цена и время, которое потребуется на создание мода. Желательно сделать в ближайшее время.
Оплата по факту через WMR.
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