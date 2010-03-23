Интеграция Google maps API

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Написание java script для интеграции карты Google maps сайт.

Кратко:

вы получаете на странице массив с координатами маркеров

из надо расставить на карту и при нажатии на маркер выдавать подсказку.

Java
15 лет назад
sergoffs
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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