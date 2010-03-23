Делаем сейчас магазин на Prestashop, не можем разобраться с одним из модулей. У кого есть опыт работы с данным движком - пишите, объясню задачу.
Создание интерактивного flash-блока для сайта.
Необходимо разработать интерактивный flash-блок для шапки сайта.
Назначение блока - отображение сжатой информации об основных услугах компании.
Блок должен содержать:
1)Заголовок
2)Один абзац текста
3)Одну Фотографию или одно Видео для просмотра;
4)Кнопки-переключатели внутренних страниц блока (каждая страница содержит те же элементы: заголовок, текст, фото/видео).
Требования к блоку:
1)Вся информация берется из XML (содержание страниц и количество страниц блока);
2)Программная часть должна быть выполнена на AS3;
3)Все элементы дизайна должны быть в векторе;
4)Организация грамотной подгрузки самого блока и внутреннего содержания страниц блока;
Требования к исполнителю:
1) Грамотный, оптимальный код;
2) Опыт работы с AS3;
3) Портфолио;
4) Всегда на связи (телефон или скайп).
Предоставляем:
1)Дизайн.
2)Исходники анимационных эффектов для переключения страниц блока.
3)XML файл.
Называйте стоимость и сроки.
(у нас много проектов, заинтересованы в долгострочном сотрудничестве)
Спасибо.
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