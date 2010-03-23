Создание интерактивного flash-блока для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки96 просмотров

Необходимо разработать интерактивный flash-блок для шапки сайта.

Назначение блока - отображение сжатой информации об основных услугах компании.

Блок должен содержать:

1)Заголовок

2)Один абзац текста

3)Одну Фотографию или одно Видео для просмотра;

4)Кнопки-переключатели внутренних страниц блока (каждая страница содержит те же элементы: заголовок, текст, фото/видео).

Требования к блоку:

1)Вся информация берется из XML (содержание страниц и количество страниц блока);

2)Программная часть должна быть выполнена на AS3;

3)Все элементы дизайна должны быть в векторе;

4)Организация грамотной подгрузки самого блока и внутреннего содержания страниц блока;

Требования к исполнителю:

1) Грамотный, оптимальный код;

2) Опыт работы с AS3;

3) Портфолио;

4) Всегда на связи (телефон или скайп).

Предоставляем:

1)Дизайн.

2)Исходники анимационных эффектов для переключения страниц блока.

3)XML файл.

Называйте стоимость и сроки.

(у нас много проектов, заинтересованы в долгострочном сотрудничестве)

Спасибо.

15 лет назад
KyivProjects
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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