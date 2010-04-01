Интернет страничка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки225 просмотров

Нужно создать интернет страничку с админкой. панелью (можно без, язнаю HTML). Исходники ввиде кнопок - вышлю, нужна их небольшая корректировка в corell или photoshop. Верхнее меню уже готово. Зарегистрировать в поисковиках. Как должна выглядит страничка см. - я выложила. Главное кнопки привести в порядок. Непонятный язык - указывает просто на текс. Пример работы такой странички см. на сайте www.easyjet.com. Срок исполнения до конца недели т.е. до 28.03. Оплата только яндекс или наличными в Питере.

HTML
15 лет назад
djoanst
Юлия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

swathtml
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Григорию. Хоть и написал , что принимает простые решиния, но сделал нам то, что мы и не просили. Успел в более ранний срок. И ест чувство стиля по оформлению сайтов. Будем работать дальше.
Юлия заказчик, как говорится, что надо: задача поставлена четко и ясно, так что работать приятно. С оплатой тоже все хорошо. Надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

swathtml
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад