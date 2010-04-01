Интернет страничка

Нужно создать интернет страничку с админкой. панелью (можно без, язнаю HTML). Исходники ввиде кнопок - вышлю, нужна их небольшая корректировка в corell или photoshop. Верхнее меню уже готово. Зарегистрировать в поисковиках. Как должна выглядит страничка см. - я выложила. Главное кнопки привести в порядок. Непонятный язык - указывает просто на текс. Пример работы такой странички см. на сайте www.easyjet.com. Срок исполнения до конца недели т.е. до 28.03. Оплата только яндекс или наличными в Питере.