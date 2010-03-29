Скрпит для голосования и отзывов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки219 просмотров

Требуется следующее:

- посетитель должен иметь возможность оставить отзыв о каждом из нескольких объектов (картинка, статья, сервис, – не важно что) и поставить оценку,

- php, желательно без базы данных, но можно и с ней,

- средняя оценка, количество голосов и количество отзывов по любому объекту должно легко вызываться с любой страницы вписыванием в ее код необъемного текста,

- сами отзывы, а также форма для комментария и/или голосования, тоже должны легко встраиваться в страницу,

- если отзывов больше определенного числа, разбивать их на страницы или показывать первые несколько со ссылкой "читать все отзывы",

- защита от спам-роботов,

- защита от повторного голосования,

- не требуется сколь-нибудь юзер-френдли система управления, достаточно понятного алгоритма работы. т.е. если для удаления оценки или отзыва нужно залезть в понятно какой файл и удалить понятно какие строки, то годится,

- возможность послать автору отзыва письмо через форму обратной связи, без публичного отображения адреса,

- возможность для каких-то объектов ставить только голосование, а для каких-то – только отзывы,

- разумная стоимость (наверняка же есть у кого-то готовые наработки, которые либо уже соответствуют всем требованиям, либо легко подгоняются).

PHP
15 лет назад
voprak
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$120
5 дней
Работа сделана профессионально и быстро. Очень доволен.
Приятно было сотрудничать. Хоть в сервисе недавно, очень адекватный человек. Уважает труд других, что мне очень понравилось. Оплата сделана в срок. Надеюсь смогу и дальше помочь.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад

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