Скрпит для голосования и отзывов

Требуется следующее:

- посетитель должен иметь возможность оставить отзыв о каждом из нескольких объектов (картинка, статья, сервис, – не важно что) и поставить оценку,

- php, желательно без базы данных, но можно и с ней,

- средняя оценка, количество голосов и количество отзывов по любому объекту должно легко вызываться с любой страницы вписыванием в ее код необъемного текста,

- сами отзывы, а также форма для комментария и/или голосования, тоже должны легко встраиваться в страницу,

- если отзывов больше определенного числа, разбивать их на страницы или показывать первые несколько со ссылкой "читать все отзывы",

- защита от спам-роботов,

- защита от повторного голосования,

- не требуется сколь-нибудь юзер-френдли система управления, достаточно понятного алгоритма работы. т.е. если для удаления оценки или отзыва нужно залезть в понятно какой файл и удалить понятно какие строки, то годится,

- возможность послать автору отзыва письмо через форму обратной связи, без публичного отображения адреса,

- возможность для каких-то объектов ставить только голосование, а для каких-то – только отзывы,

- разумная стоимость (наверняка же есть у кого-то готовые наработки, которые либо уже соответствуют всем требованиям, либо легко подгоняются).