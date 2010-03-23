На базе MovableType создать персональный сайт (только код). Обычный набор – фотогаллерея, несколько текстовых разделов, книга и т.п. Все вопросы обсуждаются. Возможны альтернативы (Zend Framework или Pear+Smarty) - ...
Вёрстка дизайна PHPShop Enterprise
Вёрстка дизайна и доработка модулей под PHPShop Enterprise по ТЗ. Портфолее и хорошие отзывы. Опыт работы 1+ год.
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