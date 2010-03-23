Поправить кросбраузерность

Задача такая, во всех браузерах кроме ие видео (в разделе video) не проигрывается, нужно это починить.

все исходники flash и html все есть...

Дорогие друзья, убедительная просьба, перед ответом на проект ,не поленитесь, хоть посмотрите что сделать то надо, скачайте архив, и посмотрите,а потом пишите.

http://narod.ru/disk/19045397000/XML%20V3.rar.html