Ищу готовый скрипт тотализатора по подобию марафоновского, кто уже писал подобное напишите за сколько готовы его установить, настроить под мои требования, может немного доработать. Возможно дальнейшее сотрудничество по добавлению разных фич. ...
Разработать модуль DLE
Нужно разработать модуль заказа для движка DLE, или подправить существующий мод.
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