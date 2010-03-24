Разработать модуль DLE

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Нужно разработать модуль заказа для движка DLE, или подправить существующий мод.

DLE
15 лет назад
san4ess1975
Абашкин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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