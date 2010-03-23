Magento нужен клиентский номер инвойса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

Для версий Magento >= 1.4.0.0

For a project where multiple shops will be in place, it is necessary to define a custom format for the invoice number. Some examples

1. For shop #1, it might be INV-000123

2. For shop #2, it might be F-2010-0004

3. For shop #3, it might be 9 00003 44

Исполнитель с опытом работы с Magento более 6 месяцев (нужны примеры работ)

Magento
15 лет назад
losja
49 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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