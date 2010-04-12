Сграбить сайт с файлами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок248 просмотров

Исходно: сайт рефератов с файлами, которые доступны для скачивания только зарегистрированным пользователям.

Что необходимо получить:

MySQL БД вида

1) основная таблица:

ID - id реферата

Title - Example Title

Descr - Ex. Descr

Pages - 3

File - /Ajkfgsdflj%jgaf.zip

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2) таблица категорий и субкатегорий

3) таблица связей рефератов и категорий с субкатегориями.

Чтобы скачать файл, на сайте требуется регистрация.

Для одного юзера на сайте ограничение - 300 файлов в месяц.

p.s. урл сайта - тем, кто имел опыт подобной работы.

MySQL
15 лет назад
mcphantom
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$140
1 день
Во время работы возникли некоторые трудности, которые были быстро и творчески решены. Продолжаем сотрудничать!
Заказчик отличный. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад