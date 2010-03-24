Ищу готовый скрипт тотализатора по подобию марафоновского, кто уже писал подобное напишите за сколько готовы его установить, настроить под мои требования, может немного доработать. Возможно дальнейшее сотрудничество по добавлению разных фич. ...
3D модель с управляемым вращением во FLASH
Здравствуйте.
Требуется изготовить FLASH ролик на основании 3D модели крана (которым воду перекрывают).
3D модель изготовлена в 3D Max версии 10.
Ролик будет использоваться в качестве интерактивного элемента дизайна веб-страницы.
Требования к работе следующие:
- отсутствие тормозов ролика на среднестатистическом компьютере;
- высокое качество изображения;
- вращение модели влево-вправо при помощи мыши (кликнуть и потянуть в сторону);
- размеры ролика в соответствии с макетом (предоставим);
Пример как не надо делать:
Мы попробовали сделать своими силами, получился результат, который нас не устраивает, посмотреть его можно на этой странице: http://tmp.kd-site.ru/kran.html
Так же рассматриваются предложения достижения нужного результата другими методами/технологиями.
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