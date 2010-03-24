3D модель с управляемым вращением во FLASH

Здравствуйте.

Требуется изготовить FLASH ролик на основании 3D модели крана (которым воду перекрывают).

3D модель изготовлена в 3D Max версии 10.

Ролик будет использоваться в качестве интерактивного элемента дизайна веб-страницы.

Требования к работе следующие:

- отсутствие тормозов ролика на среднестатистическом компьютере;

- высокое качество изображения;

- вращение модели влево-вправо при помощи мыши (кликнуть и потянуть в сторону);

- размеры ролика в соответствии с макетом (предоставим);

Пример как не надо делать:

Мы попробовали сделать своими силами, получился результат, который нас не устраивает, посмотреть его можно на этой странице: http://tmp.kd-site.ru/kran.html

Так же рассматриваются предложения достижения нужного результата другими методами/технологиями.