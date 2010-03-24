Вёрстка и программинг

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок349 просмотров

Нужно сделать вёрстку и движок для информационно-поискового сайта.

Требуется опытный программист.

Основные модули:

Объявления в сортируемых блоках.

Каталог компаний. Так же, в сортируемых блоках.

Сортируемая таблица с ценами.

Форум с нестандартным поиском.

Делать будем это:

http://www.weblancer.net/users/1LuCi3/portfolio/833470.html#item

http://www.weblancer.net/users/1LuCi3/portfolio/833469.html#item

HTML
15 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

yusupov
Булат 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$700
30 дней

Заявки фрилансеров

yusupov
Булат 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад

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