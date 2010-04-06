Собрать флеш-ролики из готовых кадров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок252 просмотра

Необходимо собрать флэш-ролик из готовых кадров, по аналогии с уже готовым.

Ролик представляет собой движение фигурки человека или животного из 104-ех кадров по 6-ти направлениям. (т.е кл-во кадров = 104 х 6)

Всего нужно будет собрать 26 роликов.

Оплата веб-манями.

Цена вопроса – от вас. Также прошу указать примерные сроки исполнения.

15 лет назад
Blackybird
Надежда 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$156
2 дня
Отзывчивость, исполнительность, оперативность исполнения работ, умение уточнять и учитывать мелкие детали, которые могут повлиять на результат работы, адекватность, доброжелательность, быстрая реакция на комментарии.. Все это делает работу с Андреем приятной и взаимовыгодной.
Всегда приятно сотрудничать с такими людьми, как Надежда. Вежливое общение, принятие указанных сроков сдачи работ, своевременная оплата и много другое, что характеризует Надежду как отличного работодателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! PS Очень красивая улыбка :)

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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