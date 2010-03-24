Конверт БД

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Необходимо написать парсер для конвертации БД сайта исходный движок – на языке Perl, в итоге должны получиться таблицы БД для Joomla!. Вознаграждение гарантированно.

Joomla
15 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров