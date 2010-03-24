Требуется создать сайт на Joomla.

Сроки 10 дней. Быстрее сделаете - быстрее дам новый заказ. Вёрстка нужна дивами, кроссбраузерная. И точь-в-точь с макетом, я не хочу потом тратить и Ваше и моё время на поправки расстояний, размеров и т.п.

Есть дизайн сайта. Сайт будет не на флеш, по-этому анимация нужна на jquery и что-то похожее подобрать, что на сайте-примере.

Главная - http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/752/948/______1.jpg

Главное фото надо сделать, что бы двигались, как тут http://www.westsiberialoghomes.ru/ и менялось на другие, но опять-таки без флеша.

Снизу на этой странице ссылки (наша команда и т.п.) - при нажатии тоже без обновления странички открывает вкладки. Тут есть фото + 4 фотки сверху - они тоже сами меняются, но при наведении мышкой - показывается та фото, которую захотел посмотреть пользователь, вообщем обычно всё.

И внутренняя нечто такое: http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/334/626/____3.jpg