Silverlight поиск + cms

ПЕРВОЕ ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ: - Страница "Поиск" выполняется на технологии SilverLight приближенно к сайту www.scope.od.ua

Хочется услышать отдельную стоимость разработки данного функционала

теперь собственно задача целиком:

Сайт поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости.

1.Сайт выполняется с использованием (HTML,Ajax, PHP + все что необходимо по мнению разработчика)

- строгий, но при этом не сухой, запоминающийся дизайн

- От 3 до 5 страниц объемом (Главная, Информация о компании, Контактная информация, Поиск, возможны

другие названия меню и существенное увеличение объема страниц, то есть необходима админка)

- Страница "Поиск" выполняется на технологии SilverLight приближенно к сайту www.scope.od.ua

- Дизайн сайта и страницы поиска полностью на усмотрение дизайнера (Важно: Легкий дизайн не

перегруженный лишними элементами, дизайн строгий, но не минималистичный, дизайн должен быть полностью уникальный) стоимость дизайна не выше 100$. если будет выше то ее не учитывать. будем использовать своих дизайнеров

- Для управления контентом сайта должна быть предусмотрена админ панель

2.Функциональные особенности админ панели:

- Управление контентом сайта (статистичных странниц с информацией)

- Управление списками объектов недвижимости которые отображаются на странице поиска

- Привязка объектов недвижимости к карте (см. www.scope.od.ua)

- Возможность привязки различных карт и объектов недвижимости к ним

- Добавление объектов недвижимости осуществляется со страницы Поиска (Возможно, что прийдется вынести

пункт добавление недвижимости в основное меню по желанию заказчика)

- Каждое объявление на недвижимость проходит пре-модерацию и только после этого привязывается к поиску и карте

оператором

- Регистрация на сайте присутствует, но не обязательна

- Зарегистрированным пользователям доступен личный кабинет и система внутренних сообщений, так же в личном

кабинете пользователи должны иметь возможность отслеживать интересующую их недвижимость и информацию связанную

с ней

- Для незарегистрированных пользователей должна присутствовать форма связи с продавцом или покупателем,

после заполнения формы сообщение уходит на e-mail зарегистрированного пользователя (e-mail должен быть скрыт)

3. Функциональные особенности страницы "Поиск" (SilverLght)

-всё должно иметь возможность задвигаться и выдвигаться по нажатию кнопок рядом\ на них: меню, таблица

с найденными объектами, подсказка о том что это и как этим пользоваться

-в случае отсутствия SilverLight у пользователя, должно предлагать скачать, с вариантом выбора -

сайт майкросафта или с нашего сайта

-таблица со списком найденных объектов должна иметь возможность быть разной, под разные типы объектов:

на scope при поиске земли колонка "комнаты" присутствует. а зачем?

-Больше выбор карт

-удобная админка для работы с БД, модерированием объектов

-Личные профили пользователей где покупатели могут ставить в закладки понравившиеся объекты (аналог Watch на ebay),

продавец же может следить за несколькими своими объектами, удобно обновлять информацию о них.

И иметь собственную "страничку" (готовый код запроса поиска?) зайди по ссылке которой?? можно сразу увидеть все

объекты продавца. (Под вопросом)

-Возможность личных сообщений. Возможность личных сообщений даже без аккаунта. "Написать продавцу", где указывается обратный имейл, куда и придет ответ.

-Возможность выделения сообщения, выноса в топ выдачи поиска в рекламных целях.

-Разные иконки не только для разных типов объектов (земля-квартиры), но и для разных продавцов (посредник-хозяин).

-Возможность удобного импорт\экспорта бд, после импорта что бы оставалось только указать пальцем местонахождение

на карте.

-Возможность использования банковского эквайеринга или как там оно зовется + другие типы биллингов, с автоматическим (?? под вопросом)

выполнения проплаченных услуг. (под вопросом)