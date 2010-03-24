Есть фотографии интерьеров (количество задается админом) и ключевое изображение (ключ) задача : создать срипт, выводящий на страницу совмещенное изображение ключа и фонового интерьера. ключевое изображение может трансформироваться в соответствии с фононом для ...
Silverlight поиск + cms
ПЕРВОЕ ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ: - Страница "Поиск" выполняется на технологии SilverLight приближенно к сайту www.scope.od.ua
Хочется услышать отдельную стоимость разработки данного функционала
теперь собственно задача целиком:
Сайт поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости.
1.Сайт выполняется с использованием (HTML,Ajax, PHP + все что необходимо по мнению разработчика)
- строгий, но при этом не сухой, запоминающийся дизайн
- От 3 до 5 страниц объемом (Главная, Информация о компании, Контактная информация, Поиск, возможны
другие названия меню и существенное увеличение объема страниц, то есть необходима админка)
- Страница "Поиск" выполняется на технологии SilverLight приближенно к сайту www.scope.od.ua
- Дизайн сайта и страницы поиска полностью на усмотрение дизайнера (Важно: Легкий дизайн не
перегруженный лишними элементами, дизайн строгий, но не минималистичный, дизайн должен быть полностью уникальный) стоимость дизайна не выше 100$. если будет выше то ее не учитывать. будем использовать своих дизайнеров
- Для управления контентом сайта должна быть предусмотрена админ панель
2.Функциональные особенности админ панели:
- Управление контентом сайта (статистичных странниц с информацией)
- Управление списками объектов недвижимости которые отображаются на странице поиска
- Привязка объектов недвижимости к карте (см. www.scope.od.ua)
- Возможность привязки различных карт и объектов недвижимости к ним
- Добавление объектов недвижимости осуществляется со страницы Поиска (Возможно, что прийдется вынести
пункт добавление недвижимости в основное меню по желанию заказчика)
- Каждое объявление на недвижимость проходит пре-модерацию и только после этого привязывается к поиску и карте
оператором
- Регистрация на сайте присутствует, но не обязательна
- Зарегистрированным пользователям доступен личный кабинет и система внутренних сообщений, так же в личном
кабинете пользователи должны иметь возможность отслеживать интересующую их недвижимость и информацию связанную
с ней
- Для незарегистрированных пользователей должна присутствовать форма связи с продавцом или покупателем,
после заполнения формы сообщение уходит на e-mail зарегистрированного пользователя (e-mail должен быть скрыт)
3. Функциональные особенности страницы "Поиск" (SilverLght)
-всё должно иметь возможность задвигаться и выдвигаться по нажатию кнопок рядом\ на них: меню, таблица
с найденными объектами, подсказка о том что это и как этим пользоваться
-в случае отсутствия SilverLight у пользователя, должно предлагать скачать, с вариантом выбора -
сайт майкросафта или с нашего сайта
-таблица со списком найденных объектов должна иметь возможность быть разной, под разные типы объектов:
на scope при поиске земли колонка "комнаты" присутствует. а зачем?
-Больше выбор карт
-удобная админка для работы с БД, модерированием объектов
-Личные профили пользователей где покупатели могут ставить в закладки понравившиеся объекты (аналог Watch на ebay),
продавец же может следить за несколькими своими объектами, удобно обновлять информацию о них.
И иметь собственную "страничку" (готовый код запроса поиска?) зайди по ссылке которой?? можно сразу увидеть все
объекты продавца. (Под вопросом)
-Возможность личных сообщений. Возможность личных сообщений даже без аккаунта. "Написать продавцу", где указывается обратный имейл, куда и придет ответ.
-Возможность выделения сообщения, выноса в топ выдачи поиска в рекламных целях.
-Разные иконки не только для разных типов объектов (земля-квартиры), но и для разных продавцов (посредник-хозяин).
-Возможность удобного импорт\экспорта бд, после импорта что бы оставалось только указать пальцем местонахождение
на карте.
-Возможность использования банковского эквайеринга или как там оно зовется + другие типы биллингов, с автоматическим (?? под вопросом)
выполнения проплаченных услуг. (под вопросом)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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