Мелкие фиксы, Джумла

Есть сайт tokareff.me. Разработчики сдали криво, нужно кое что поправить:

1.Главная страница:

1.1 Под картинкой телефона ввести номер +7 926 671 8888 Второй убрать

1.2 В "Новых предложениях" убрать ограничение в символах названия квартиры.

1.3 Ссылку "Мой блог" разместить на белом фоне (почередине между мужиками)

2. Соответствие настроек EstateAgent с реально выводимыми

2.1 Заполнение раздела "Комнаты" приводит к выводу раздела "количество спален". Нужно оставить комнаты, и добавить возможность заполнять эту строку в формате 10+22

2.2 Пункт "балкон" (сейчас просто отмечается галочкой), заменить на выпадающий список Балкон: (есть, 2 балкона, лоджия, нет)

2.3 Ввести возможность выбора валюты (сейчас только рубли, нужно добавить доллары и евро)

2.4 Убрать "Регион*"

2.5 Ввести вывод параметра Регион (сейчас выпадающий список Москва и Московская область), нужно что бы отображался перед районом.

2.6 ft² в админке и в отображении меняем на м²

Пока что все.

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