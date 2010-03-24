Есть фотографии интерьеров (количество задается админом) и ключевое изображение (ключ) задача : создать срипт, выводящий на страницу совмещенное изображение ключа и фонового интерьера. ключевое изображение может трансформироваться в соответствии с фононом для ...
Мелкие фиксы, Джумла
Есть сайт tokareff.me. Разработчики сдали криво, нужно кое что поправить:
1.Главная страница:
1.1 Под картинкой телефона ввести номер +7 926 671 8888 Второй убрать
1.2 В "Новых предложениях" убрать ограничение в символах названия квартиры.
1.3 Ссылку "Мой блог" разместить на белом фоне (почередине между мужиками)
2. Соответствие настроек EstateAgent с реально выводимыми
2.1 Заполнение раздела "Комнаты" приводит к выводу раздела "количество спален". Нужно оставить комнаты, и добавить возможность заполнять эту строку в формате 10+22
2.2 Пункт "балкон" (сейчас просто отмечается галочкой), заменить на выпадающий список Балкон: (есть, 2 балкона, лоджия, нет)
2.3 Ввести возможность выбора валюты (сейчас только рубли, нужно добавить доллары и евро)
2.4 Убрать "Регион*"
2.5 Ввести вывод параметра Регион (сейчас выпадающий список Москва и Московская область), нужно что бы отображался перед районом.
2.6 ft² в админке и в отображении меняем на м²
Пока что все.
Оплата Яндекс деньгами или ЛК Киви.
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