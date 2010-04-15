Доработка двух скриптов на jquery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки228 просмотров

Всем добрый день!

Необходимо доработать два скриптика. Посмотреть их работу можно тут:

http://wapgik.ru/i.html (это пример, а не сам сайт)

Там же можно свободно их закачать.

1. Скриптик подсказки всплывающей.

Сейчас подсказка открывается при наведении на ссылку мышки на указаном растоянии от курсора и закрывается ТОЛЬКО если убрать мышку с самой подсказки.

Нужно чтобы подсказка открывалась независимо от положения курсора в правом нижнем углу картинки-ссылки, если такое вообще возможно (размеры картинок будут разные). Или предложить что-то получше (на примере).

Убираться они должны как и прежде при убирании курсора с подсказки + при убираниии курсора картинки-ссылки + 100 пикселей в каждую сторону.

2. Скрипт должен показывать вместо определенного блока с текстом, фоновым рисунком и картинками ГИФ-картинку и надпись до полной загрузки этого блока. Сейчас это работает на примере, но при установке на цмс (шопцмс) работать перестаёт (хотя, вполне возможно, что-то делается неверно).

Если что непонтяно пишите в личку.

Спасибо за внимание

jQuery
15 лет назад
wonka_2k
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ev9eniy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$45
4 дня
Данный фрилансер - подарок заказчику. Не в чем упрекнуть, со всем справился отлично, спокойно выслушивал придирки и переделывал. Спасибо, Евгений :) Еще обратимся
Все отлично! Спасибо большое за сотрудничество. Рекомендую!

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ev9eniy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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