Скрипт генерации несуществующих страниц

Часто возникает проблема: У меня есть сайт, но иногда слетает база данных и многие страницы недоступны. Хотелось бы сделать так, устанавливается скрипт на время переезда сайта и скрипт генерирует страницы. То есть если пройти по несуществующей ссылке, то страница загрузится как обычная страница, с контентом и всеми тегами.

Страницы должны выглядеть полнофункциональными, то есть существующими и если поисковик google.ru или yandex.ru заходит на эти страницы, то видит что они на месте находятся и на них есть контент.

Еще раз повторяю: Чтоб не перенаправлялся на другую страницу через afqk .htaccess , а генерировал существующую страницу.

В качестве контента нужен шаблон в который я внесу определенные данные.

Тема этого вопроса открыта здесь http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=476933

Если кто знает как осуществить эту функцию дайте знать!

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