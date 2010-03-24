ПЕРВОЕ ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ: - Страница "Поиск" выполняется на технологии SilverLight приближенно к сайту www.scope.od.ua Хочется услышать отдельную стоимость разработки данного функционала теперь собственно задача целиком: Сайт поиска, покупки, ...
WordPress plugin.
1) Плагин для скачивания АРХИВА рубрик в pdf. Есть плагин для закачки конкретных сообщений.
2) Страница Архив Блога с древовидной структурой и подключенным плагином разработанном в п.1.
3) Добавить функционал в адресную книгу интегрированную с MailChimp.com сервисом.
Заявки фрилансеров
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