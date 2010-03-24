WordPress plugin.

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Закрытнет заявок119 просмотров

1) Плагин для скачивания АРХИВА рубрик в pdf. Есть плагин для закачки конкретных сообщений.

2) Страница Архив Блога с древовидной структурой и подключенным плагином разработанном в п.1.

3) Добавить функционал в адресную книгу интегрированную с MailChimp.com сервисом.

WordPress
15 лет назад
SoftSite
30 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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