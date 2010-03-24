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Базовый скрипт учёта в столовой (PHP+Mysql)
Что есть:
Компания с 50 работниками и столовая, которая создаёт меню, ведёт учёт финансов и задолжностей.
Работник платит деньги (сколько может 500, 1000 руб и т.д.) наперёд и обедает. Повар ведёт учёт этих денег и как только все деньги проедены (например через неделю) повар напоминает работнику о ненобходимости доплаты.
Повар так же создаёт меню на листике на каждый день. Обычно оно состоит из двух блюд (1-е и 2-е) + сок, салат...
Работник каждый день смотрит листик и отмечает то что он сегодня будет кушать.
Что нужно:
Нужно написать базовый простой скрипт столовой для учёта данных.
Скрипт должен делится на две части.
- Первая для работников (без аутентификации, только просмотр ), где будет лежать список сотрудников и состояние их денег в столовой. Сотрудники будут смотреть информацию о состоянии своих денег (т.е. сколько осталось денег), смотреть меню ( на сегодня, и выбирать из меню то что он будет кушать (например 1-е и сок) (т.к. скрипт без аутентификации, то наверно при выборе нужно будет указать ФИО).
- Вторая часть будет для повара. В ней должен быть модуль управления(добавление\изменение\удаление) списком работников который будет храниться в Mysql (Имя, фамилия финансы и т.д.). Повар должен будет вести финансы каждого сотрудника, остатки которых будут отображаться в пользовательской части скрипта (на главной, откуда пользователи будут знать сколько у них осталось денег). напротив каждого пользователя. Так же должен быть модуль управления меню столовой... что бы повар мог вести список блюд, и выбирать каждый день, какие блюда будут поданы. Этот список выбранных блюд, автоматически должен появиться в пользовательской части скрипта, из которой они будут выбирать, то что им нужно.
Техническая часть:
Хотелось бы что бы скрипт был максимально упрощён и написан на PHP+Mysql. Это должен быть простенький, базовый скрипт, без оформления, наворотов и сложной структуры.... который можно будет в дальнейшем добрабатывать администратору компании.
Крайне желательный комментарии в коде.
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