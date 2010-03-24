Сделать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок227 просмотров

Необходимо создать скрипт, который будет парсить весь контент с сайта Lenta.ru и автоматом заносить в мой сайт на DLE.

DLE
15 лет назад
Lideron
Андрей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров