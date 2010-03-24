Скрипт контроля переходов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Нужен php скрипт:

Есть файл с ссылками

*************1.html

*************2.html

*************3.html

*************4.html

*************5.html

*************6.html

*************7.html

*************8.html

При переходе на скрипт, скрипт должен показывать случайную ссылку и если юзер перешол по этой ссылке - удалить её с списка

Скрипт для сайта

http://asya-besplatno.ru/

и

http://kaleostra.info/

HTMLPHP
15 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад