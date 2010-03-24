Написать небольшой Java-скрипт

Нужна библиотека javascript, которая, при нажатии пользователем на надпись выделяла бы ее цветом(допустим красным), надписи хранятся в отдельном div'е с идентификатором, у каждой надписи также существует идентификатор, все идентификаторы выбранных надписей по окончание выбора, после щелчка на кнопку типа submit должны передаваться стороннему файлу посредством ajax. Библиотека jQuery.

Пример можно увидеть на сайте www.seedoff.net, зарегистрировавшись и пройдя в раздел Загрука. Выбрать, например, категорию Видео. Как выдрать оттуда пример не знаю, поэтому и даю ссылку на сайт.

Но то что есть сейчас возвращает не id.

Требования: лёгко использовать, не грузит браузер (быстро выполняется), работает как минимум корректно в опере 9 и старше, FF2 и старше, IE 7 и старше.

Пишите прямо сюда цены и срок, предложения скрыты, так что без приватных сообщений. Для связи оставляйте icq или же в ваших контактах она должна присутствовать.

Максимальный срок 5 дней. В идеале не больше двух.