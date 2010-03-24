Навести порядок на сайте Drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Требуется навести порядок на сайте под управлениям Drupal. Работы не много, но надо сделать до завтрашнего утра. Работа требуется знаний PHP, JS, exeJS, CMS Drupal. Возможно дальнейшее сотрудничество.

ICQ: 316805575

DrupalJavaScriptPHP
15 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

freshcode_lab
Лаб 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

freshcode_lab
Лаб 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад