Проект на PHP /Drupal

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок498 просмотров

Ищем PHP программиста для реализации проекта на Drupal. Желательно из Киева.

Требования:

- Опыт работы с PHP и MySQL более 3-х лет

- Опыт работы с Drupal более 2-х лет

- Понимание принципов работы веб систем

- Аккуратность, ответственность, коммуникабельность

- English – технический

Мы предлагаем:

- Достойная компенсация

- Работа с профессионалами

- Участие в интересном проекте

- Дальнейшая перспектива сотрудничества.

В предложении укажите:

- Какой есть опыт работы с Drupal, желательно примеры работ

- Стоимость часа работы

- Где Вы находитесь.

Ждем Ваших предложений!

DrupalMySQLPHP
15 лет назад
berne
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров