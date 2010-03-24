Ищем PHP программиста для реализации проекта на Drupal. Желательно из Киева. Требования: - Опыт работы с PHP и MySQL более 3-х лет - Опыт работы с Drupal более 2-х лет ...
Привязать WebMoney к KubeLance
Есть сайт с установленным скриптом KubeLance 1.7.6
Есть файлы для работы KubeLance с WebMoney, EliosGold и PayPlat. Это самописные файлы для старой версии KubeLance.
Необходимо привязать все три платёжные системы к KubeLance, чтобы система не только их видела, но и могла реально с ними работать.
Присылайте предложения по цене и срокам.
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