Привязать WebMoney к KubeLance

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Есть сайт с установленным скриптом KubeLance 1.7.6

Есть файлы для работы KubeLance с WebMoney, EliosGold и PayPlat. Это самописные файлы для старой версии KubeLance.

Необходимо привязать все три платёжные системы к KubeLance, чтобы система не только их видела, но и могла реально с ними работать.

Присылайте предложения по цене и срокам.

15 лет назад
ratstar
Павел 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров