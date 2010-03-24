Привязать WebMoney к KubeLance

Есть сайт с установленным скриптом KubeLance 1.7.6

Есть файлы для работы KubeLance с WebMoney, EliosGold и PayPlat. Это самописные файлы для старой версии KubeLance.

Необходимо привязать все три платёжные системы к KubeLance, чтобы система не только их видела, но и могла реально с ними работать.

Присылайте предложения по цене и срокам.