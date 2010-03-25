Запись данных в mysql

Нужен php скрипт для загрузки содержимого файла в поле таблицы и контроля этого процесса.

Как это должно выглядеть:

1.Форма выбора файла(обзор), кнопка загрузить.

2.После выбора файла и нажатия на кнопку загрузить , файы проверяется на наличие расширения *.srv и размер не более 5 кб.

3.В случае если по какому либо файлу условия не соотвествует чуть ниже формы должен выводится лог состояния загрузки:

Загрузка файла param_pampam.srv............ERROR

Файл param_pampam.srv существует.

Файл param_pampam.srv имеет размер более 5 кб.

4.Если файл проходит тест, в логе отображается состояние загрузки.

Загрузка файла param_pampam.srv.............Ok

5.Далее проверяется есть ли такая уже запись в бд по названию файла, если есть выдает ошибку ниже, если нет начинается чтение файла и запись содержания файла в поле таблицы testnew_srvfile в новую строку.

Если файл успешно загружен, лог будет выглядить след. образом:

Чтение файла param_pampam.srv................Ok

Спасибо, файл успешно загружен, перейдите на данную страницу(ссылка).

Дополнительно:

1. Так же необходим проверочный скрипт который считает содержание строки таблицы и создаст новый файл на основе записанных данных таблицу. Этот файл ничем не должен отличаться от исходного.

2. Скрипт должен так же вести текстовый лог.

Вот так примерно должна выглядить хтмл страничка с скриптом:

no_server.gif (см.прикреп, ваша работа обведена красным)

Пример файла который нужно будет читать и записывать в бд так же в прикрепе.

Цена/Сроки. Вопросы в PM