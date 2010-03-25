Запись данных в mysql

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки147 просмотров

Нужен php скрипт для загрузки содержимого файла в поле таблицы и контроля этого процесса.

Как это должно выглядеть:

1.Форма выбора файла(обзор), кнопка загрузить.

2.После выбора файла и нажатия на кнопку загрузить , файы проверяется на наличие расширения *.srv и размер не более 5 кб.

3.В случае если по какому либо файлу условия не соотвествует чуть ниже формы должен выводится лог состояния загрузки:

Загрузка файла param_pampam.srv............ERROR

Файл param_pampam.srv существует.

Файл param_pampam.srv имеет размер более 5 кб.

4.Если файл проходит тест, в логе отображается состояние загрузки.

Загрузка файла param_pampam.srv.............Ok

5.Далее проверяется есть ли такая уже запись в бд по названию файла, если есть выдает ошибку ниже, если нет начинается чтение файла и запись содержания файла в поле таблицы testnew_srvfile в новую строку.

Если файл успешно загружен, лог будет выглядить след. образом:

Чтение файла param_pampam.srv................Ok

Спасибо, файл успешно загружен, перейдите на данную страницу(ссылка).

Дополнительно:

1. Так же необходим проверочный скрипт который считает содержание строки таблицы и создаст новый файл на основе записанных данных таблицу. Этот файл ничем не должен отличаться от исходного.

2. Скрипт должен так же вести текстовый лог.

Вот так примерно должна выглядить хтмл страничка с скриптом:

no_server.gif (см.прикреп, ваша работа обведена красным)

Пример файла который нужно будет читать и записывать в бд так же в прикрепе.

Цена/Сроки. Вопросы в PM

MySQLPHP
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
15 лет назад
$15
1 день
Выше всех похвал, понял и сделал задачу в минимальные сроки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
15 лет назад