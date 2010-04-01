Интерактивная карта коттеджного поселка

Нужно сделать следующий флэш:

Имеется карта местности (будет выдернута с гугл-мапс). На ней нужно будет нарисовать поселок таун-хаусов. При наведении мышкой на каждый таун-хаус будет видно доступен он или уже продан (он будет выделяться зеленым или красным и будет появляться подсказка: "таун-хаус свободен", "таун-хаус продан"). При клике мышкой на таун-хаусе будет появляться картинка с его характеристиками (планировкой и прочей информацией).

Нужно, чтобы статус (свободен/занят) и картинки с характеристиками мог редактировать администратор сайта (можно просто с помощью xml файла)

Пример подобной удачной реализации - http://www.euroinveststroy.ru/krasnaja_gorka/genplan.html