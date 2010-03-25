Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок180 просмотров

Есть дизайн PSD.

Нужно сверстать и установить/настроить его на двиг. интернет магазина.

макет - http://www.free-lance.ru/users/fun1k/viewproj.php?prjid=1935090

бюджет 5000р

Я.деньги

15 лет назад
Mossado
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров