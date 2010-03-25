Проект на PHP /Joomla

Нужно сделать следующий флэш: Имеется карта местности (будет выдернута с гугл-мапс). На ней нужно будет нарисовать поселок таун-хаусов. При наведении мышкой на каждый таун-хаус будет видно доступен он или уже продан (он будет выделяться ...