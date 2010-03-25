Проект на PHP /Joomla

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок315 просмотров

Ищем PHP программиста для реализации проекта на Joomla.

Требования:

- Опыт работы с PHP и MySQL более 2-х лет

- Опыт работы и реализации проектов на Joomla более 1 года

- Понимание принципов работы веб систем

- Аккуратность, ответственность, коммуникабельность

- English – технический

Мы предлагаем:

- Достойная компенсация

- Участие в интересном проекте

- Дальнейшая перспектива сотрудничества.

Оплата

15000 руб

В предложении укажите:

- Какой есть опыт работы с Joomla, желательно примеры работ

- Где Вы находитесь

- Количество времени для проекта

Конкретные предложения ждем на почту web{@}your-ra.ru

JoomlaMySQLPHP
15 лет назад
Vorland
46 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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